De Laurentiis: “Non vendo nessuno”, il Napoli lancia il primo segnale con Kvaratskhelia

Calcio Napoli le notizie di oggi – Khvicha Kvaratskhelia firma il rinnovo di contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli si tiene stretto il campione georgiano. Un fulmine a ciel sereno che ha devastato la Serie A, facendo vedere giocate che non venivano messe in campo da tempo. Spettacolo e concretezza, perché Kvaratskhelia al suo primo anno di Serie A è andato in doppia cifra sia di assist che di gol, mica male!

Rinnovo Kvaratskhelia col Napoli

Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha detto che il Napoli non venderà i suoi migliori calciatori. Una promessa importante da parte del presidente azzurro. Anche perché giocatori come Kim, Osimhen e Kvaratskhelia sono appetiti da grandissimi club, che rispondono al nome di Manchester City, Real Madrid e Chelsea. Resistere non sarà semplice, ma De Laurentiis ha fatto questa promessa ai tifosi del Napoli.

La volontà di resistere c’è tutta, lo si vede dai comportamenti della società. Il Napoli è pronto a far firmare il rinnovo di contratto a Kvaratskhelia. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport è praticamente tutto fatto. Un Un primo accordo è stato già trovato a Natale da Cristiano Giuntoli, poi con l’agente ci sono stati contatti ad aprile e durante la scorsa settimana. Kvaratskhelia prolungherà il suo contrato fino al 2028 con un ingaggio che passerà da 1,4 milioni di euro a 2,5 milioni.

Insomma un bel modo per De Laurentiis per dimostrare concretamente che vuole tenersi i suoi pezzi pregiati. Ora si attende che anche Osimhen e Kim restino in azzurro, perché i tifosi partenopei, come il presidente, vogliono continuare a sognare.