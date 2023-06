CORSPORT – Rudi Garcia per il Napoli: nome a sorpresa di De Laurentiis

Calcio Napoli rassegna stampa – Aurelio De Laurentiis deve trovare un nuovo allenatore, spunta il nome di Rudi Garcia. Tutte le notizie.

Il nome del nuovo allenatore del Napoli è ancora avvolto dal mistero. Aurelio De Laurentiis si diverte ad aumentare sempre di più la sua lista. Il presidente del Napoli ieri ha detto che i candidati sono aumentati a quaranta. Chiaramente è un modo per ‘giocare’ con i giornalisti, aumentare l’interesse e sviare le tracce. La realtà è che la rosa di papabili è ristretta ed il nome più concreto resta quello di Vincenzo Italiano.

Lo si è capito in maniera evidente dalle parole di Italiano a Dazn dopo la finale di Conference League. Il tecnico è stato ampiamente vago parlando del suo futuro, dicendo che doveva parlare con la società.

Napoli: nuovo allenatore, Garcia mossa di riserva

Ma perché Italiano è stato così vago? Ha ancora un anno di contratto e la Fiorentina ha la possibilità di estendere il rapporto con il tecnico fino al 2025, in maniera unilaterale. De Laurentiis è stato chiaro, non andrà a infastidire Commisso e Barone per Italiano ma se il tecnico dovesse rompere con la Fiorentina, allora il discorso sarebbe diverso. Da qui nasce la volontà dell’allenatore di avere un chiarimento con la società viola.

Ovviamente non è detto che questo porto a qualcosa di concreto, per questo il Napoli con Garcia si tiene un’alternativa per il nuovo allenatore. Il nome dell’ex Roma viene fatto da Corriere dello Sport. Il francese si è appena liberato dal contratto con l’Al-Nassr ed è pronto a tornare in pista. Tra l’altro proprio Garcia era stato sondato da De Laurentiis per il dopo Gattuso, poi si scelse di puntare su Luciano Spalletti.