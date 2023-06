Italiano ambiguo sul futuro: “Parlerò con la società” c’è il Napoli?

Vincenzo Italiano al termine della finale di Conference League ha parlato anche del suo futuro da allenatore della squadra viola.



È un Vincenzo italiano estremamente ambiguo quello che parla ai microfoni di Dazn al termine della finale di Conference League persa dalla Fiorentina contro il West Ham.

L’allenatore dei viola si rammarica soprattutto per il secondo gol preso, con un difesa altissima che si è fatta imbucare al 90’ : “Dispiace molto perché abbiamo perso due finali (anche quella di Coppa Italia ndr). Fa male aver fatto questa grande stagione ed alla fine non aver alzato un trofeo. Il secondo gol si poteva fare molto meglio ed era anche facile fare molto meglio. Ma purtroppo la stanchezza ci ha tradito”.

Italiano non si è sbilanciato sul futuro al Fiorentina. In generale ha parlato di un punto di partenza per la società, ma mai a livello personale. Incalzato dalle domande della giornalista il volto di Italiano è apparso estremamente scettico. Poi ha aggiunto: “Parleremo con la società, anche di questo “.

Si parla in maniera insistente di Italiano al Napoli. Anche se oggi proprio De Laurentiis ha depennato, almeno a livello mediatico, il nome del tecnico dalla sua lista. Eppure questa sera è apparso in maniera evidente che Italiano non è sicuro di restare alla Fiorentina, ovviamente potrebbero esserci altre squadre oltre al Napoli.