L’Equipe: un allenatore francese ritorna in un grande club europeo

Napoli in prima pagina sull’Equipe, per due giorni di fila il club azzurro è apparso sul prestigioso quotidiano transalpino.

Notizie Calcio Napoli – ‘Garcia Double Galtier’ questo il titolo de L’Equipe di oggi. Il quotidiano francese nella giornata di ieri si era sbilanciato parlando di Galtier all’ombra del Vulcano. Effettivamente l’allenatore ex Lille era uno dei preferito di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine ci sono state complicazioni con il Psg e quindi è stato cambiato obiettivo.

Napoli su l’Equipe: ancora prima pagina dedicata

“Mentre Christophe Galtier era fortemente atteso per sedersi sulla panchina del Napoli, finalmente torna Rudi Garcia che ha bruciato la concorrenza. Un francese torna ad allenare un grande club europeo” così l’Euquipe in prima pagina pagina parla del Napoli.

Garcia sarà il nuovo allenatore della squadra azzurra ed in Francia viene esaltato. I tifosi napoletani non sono contentissimi della scelta, ma non c’è una vera e propria contestazione. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere tecnici e giocatori, portando il Napoli a vincere lo scudetto, quindi c’è anche fiducia sulla scelta del presidente azzurro. Chiaramente il passaggio da Spalletti a Garcia non sarà semplice, ma ci sarà tutto il tempo ed il modo per lavorare al meglio.