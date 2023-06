L’Equipe: Galtier ha scelto Napoli, il tecnico del PSG arriva in Serie A

Il quotidiano francese Equipe sicuro che Christophe Galtier sarà il prossimo allenatore del Napoli, di Aurelio De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’edizione odierna del quotidiano francese l’Equipe dedica un Focus sul trasferimento di Galtier dal PAS al Napoli. Christophe Galtier dopo il PSG, potrebbe affrontare una nuova sfida di grande portata alla guida della squadra campione d’Italia. Nonostante la sua partenza dal PSG non sia ancora stata ufficializzata, il futuro ex allenatore parigino è la prima scelta dei dirigenti del Napoli per succedere a Luciano Spalletti.

Da Parigi a Napoli: Il Percorso di Galtier

Nei prossimi giorni, Christophe Galtier potrebbe confermare la teoria in voga tra gli ex allenatori del PSG licenziati: c’è un futuro che può rivelarsi emozionante e prestigioso, come dimostrato da Unai Emery che è andato all’Arsenal dopo il suo periodo a Parigi, o Thomas Tuchel che è passato al Chelsea, vincendo la Champions League cinque mesi dopo il suo arrivo. Il tecnico francese di 56 anni è la scelta n° 1 dei dirigenti del Napoli, per sostituire Luciano Spalletti che, nonostante lo Scudetto vinto questa stagione, non vuole prolungare la sua avventura ai piedi del Vesuvio.

Il focoso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha puntato sull’ex allenatore del Saint-Etienne, due volte campione di Francia in tre anni dopo il Lille nel 2021 e Parigi qualche giorno fa. Nella lista del Napoli figurano un altro allenatore francese, Rudi Garcia, e il portoghese Paulo Sousa. “Stiamo procedendo passo dopo passo. E la priorità è concludere i termini della partenza di Christophe dal PSG”, ha dichiarato l’avvocato di Christophe Galtier, Olivier Martin.

Galtier, un Allenatore di Successo

La partenza di Galtier dal PSG non è più in dubbio, anche se non è ancora stata ufficializzata. Secondo alcune fonti, la situazione potrebbe risolversi entro la fine della settimana. “Stiamo procedendo passo dopo passo”, conferma il suo avvocato, Olivier Martin. “E la priorità è finalizzare i termini della partenza di Christophe dal PSG. Al momento, non è ancora fatto.

Poi vedremo cosa vuole fare Christophe, ma è normale che venga contattato”. L’interesse del Napoli sembra quasi un dono dal cielo dopo la difficile stagione parigina, segnata dal Mondiale a metà stagione, un’infinita lista di infortuni di lunga durata e un mercato fallito.

Le Aspettative del Napoli: Il Futuro Post-Spalletti

Aurelio De Laurentiis, conosce bene Christophe Galtier. Il nativo di Marsiglia era già stato candidato per questa posizione nell’estate del 2020, prima che fosse confermato Gennaro Gattuso, e nel 2021, prima che alla fine fosse scelto Luciano Spalletti. L’apprezzamento del proprietario del club campione d’Italia e del suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non è quindi recente.

Nel frattempo, Galtier ha vinto due titoli di campione di Francia, con il LILLE (2021) e il PSG (2023), entrando così nel ristretto circolo degli allenatori capaci di vincere titoli oltre a convincere dal punto di vista tattico e nella gestione del gruppo. Questi pregi erano già stati notati in Italia durante gli scontri europei contro squadre italiane (PSG-Juventus, Lille-AC Milan, Saint-Etienne – Inter Milan e Saint-Etienne – Lazio Roma), con un buon bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Anche il suo passato da giocatore è un pregio, avendo brevemente giocato per il Monza, in Serie B nel 1997-1998.

Una Nuova Sfida per Galtier: Mantenere l’Ambizione del Napoli

Galtier potrebbe ritrovare Osimhen A Napoli, Galtier arriverebbe in una città ancora sulle nuvole dopo il primo titolo conquistato dal 1990. L’annuncio della partenza di Spalletti ha appena attenuato questo entusiasmo perché il tecnico toscano di 64 anni ha mantenuto la sua forma.

In un contesto estenuante sotto molti aspetti, ha espresso dubbi sulla sua capacità di mostrare la stessa energia. Il curriculum di Galtier è la certezza che il club manterrebbe le sue ambizioni: conservare il suo scudetto e essere competitivo in Champions League.

Le Considerazioni Contrattuali dei Giocatori del Napoli

Per questo, sarà necessario mantenere i migliori elementi. Uno di loro, il difensore sudcoreano Kim Min-jae (26 anni), arrivato la scorsa estate e che ha rapidamente fatto dimenticare Kalidou Koulibaly, non è certo di rimanere. In questione, nel suo contratto, una clausola attiva dall’1 al 15 luglio e un importo minimo di trasferimento che sarebbe indicizzato sul fatturato del potenziale futuro acquirente. Per il resto, l’allenatore francese è una priorità perché potrebbe garantire la continuità tattica dei due anni di Spalletti, in 4-2-3-1 e poi in 4-3-3, con il nigeriano Victor Osimhen (24 anni) in avanti. Un attaccante che Galtier ha già conosciuto a Lille.