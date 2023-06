Aurelio De Laurentiis a tifare Bari: poi vende la società? Il figlio Luigi è stato chiaro

Playoff Serie B al San Nicola di Bari si gioca la sfida con il Cagliari, in tribuna ci sarà anche Aurelio De Laurentiis presidente della SSCN.

C’è chi dice che Aurelio De Laurentiis sia un uomo fortunato, ma se riesci a riportare il Napoli dalla Serie C alla vittoria dello scudetto e poi riporti il Bari alla soglia della Serie A, tenendo sempre i conti in ordine, non può essere solo fortuna. Le capacità manageriali dei De Laurentiis sono fuori da ogni dubbio, che poi possa esserci anche una componente di fortuna, ben venga.

Serie B: finale playoff Bari-Cagliari con Aurelio De Laurentiis

“Non deve essere una giornata semplice per i De Laurentiis, quella di oggi. Se il Bari non perderà con il Cagliari volerà in serie A. Ma, entro pochi giorni, saranno i De Laurentiis che perderanno il Bari. Senza scappatoie, vie di fughe e colpi di scena: le regole sono le regole e il patron Aurelio (che questa sera sarà in tribuna ad assistere alla seconda finale dei playoff con i sardi) già è riuscito un anno fa, dopo un bel braccio di ferro in Figc, a cambiare quella che vietava alla stessa famiglia di tenere due club tra le mani. Ma ora c’è poco da fare: e poiché neppure per un istante ci può essere il rischio che due squadre dello stesso proprietario si ritrovino nuovamente nello stesso campionato, ci sono pochi giorni a disposizione per procedere alla vendita del Bari” scrive Il Mattino.

Luigi De Laurentiis: vendiamo il Bari

“Ultima partita da presidente? Ci sto convivendo da tempo. Anche quelle sono emozioni” ha detto De Laurentiis. Ha paragonato la sua esperienza alla guida del club alla creazione di una start-up, enfatizzando il suo amore per il territorio pugliese e l’orgoglio nel rappresentarlo. “Mi sono innamorato di questo territorio. Mi ha reso il compito più semplice. Ne ho parlato ovunque, anche in America”.

Poi ha aggiunto: “Se dovessimo vendere il Napoli andremmo ad investire solo qui, ma è un film che non esiste“.

Sicuramente sarà come dice Luigi De Laurentiis, eppure se una persona dovesse per forza vendere una società e non volesse ‘deprezzarla’, andrebbe a dire in giro di voler vendere l’altra sempre in suo possesso. Ma questi sono solo pensieri in libertà.