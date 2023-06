Champions League: Napoli testa di serie, incassa una cifra enorme. Sarà spesa sul calciomercato?

Champions League: vince il Manchester City nella stagione 2022/23 ma si pensa già alla stagione 2023/24 con il Napoli che sarà testa di Serie.

L’edizione 2022/23 della Champions League è terminata con la vittoria del Manchester City che ha battuto l’Inter in finale. Con i campionati nazionali oramai terminata, si può fare il punto delle qualificate, almeno delle teste di serie, visto che ci saranno ancora gli spareggi da giocare.

Napoli testa di Serie in Champions League

Il Napoli sarà inserito nel gruppo delle teste di serie e quindi eviterà tutte le altre vincenti dei campionati nazionali, come Manchester City, Bayern Monaco, Psg e Barcellona ad esempio.

Qualificate Inghilterra: Manchester City, Arsenal, Manchester United, Newcastle.

Qualificate Germania: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Union Berlino.

Qualificate Spagna: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad.

Qualificate Francia: Psg, Lens.

“La prossima Champions League, avrà un budget di 2.176.620 milioni di euro. In termini percentuali, significa che il 57% del denaro totale che la Uefa intende distribuire andrà alla massima competizione continentale per club. Il Napoli ha ottenuto circa 82 milioni di euro da questa edizione (l’Inter in finale ha fatto la parte del leone tra le italiane). C’è l’incognita legata alla Juventus, che al momento ha conquistato il pass per la Conference League:

l’Uefa sarebbe pronta a intervenire in maniera autonoma per punire i bianconeri con l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione” scrive Il Mattino.