Champions League: City batte Inter, Italia triplete di sconfitte. Zittiti i gufi del Napoli

Il Manchester City vince la finale di Champions League stagione 2022/23, sconfitta l’Inter nella sfida di Istanbul.

Il Manchester City di Pep Guardiola vince la Champions League contro l’Inter. La squadra inglese fa il triplete con vittoria di Premier League ed FA Cup.

I nerazzurri pensano quasi solo a difendere e le poche occasioni avute sono frutto di errori clamorosi della difesa del Manchester City, oltre a quella nel finale con Lukaku che solo davanti alla porta colpisce Ederson. Nemmeno la squadra di Guardiola gioca una grande partita ma ha il merito di tenere in mano sempre il pallino del gioco.

Alla fine basta un gol di Rodri al Manchester City per battere l’Inter e vincere la Champions League. Guardiola vince la sua terza Champions League, il City per la prima volta è campione d’Europa.

Con questa sconfitta il calcio italiano perde tutte e tre le finale europee disputate. Prima di questi tre incontri, in particolare quello di Champions League, in tanti erano pronti a ridimensionare lo scudetto vinto dal Napoli. Si aspettava solo una vittoria europea per cominciare a parlare male del Napoli e dire che aveva vinto uno scudetto di cartone.