Sky: “De Laurentiis a cena con Paulo Sosa, potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli”

Paulo Sousa incontra De Laurentiis, è considerato un serio candidato per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

NUOVO ALLENATORE NAPOLI. Nella notte in cui il Manchester City ha festeggiato la vittoria della Champions League, un nuovo nome è emerso come potenziale sostituto di Luciano Spalletti. Secondo Sky e il giornalista Gianluca Di Marzio, Paulo Sousa è ora considerato un serio candidato ad essere il nuovo allenatore del Napoli.

“Il Napoli forse ha trovato, non so se il nuovo allenatore ma quantomeno un candidato forte. Perché Paulo Sousa è a sorpresa entrato nelle ultime ore pienamente nella lista di De Laurentiis. C’è stato un incontro a Roma tra il presidente azzurro e Paulo Sousa. C’è una clausola da 1 milione di euro per liberarlo dalla Salernitana, il tecnico portoghese aveva preso tempo prima di accettare di continuare col club di Iervolino. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore,” ha affermato Di Marzio.

Paulo Sousa, ex centrocampista portoghese e attuale allenatore, è noto per la sua filosofia di gioco aggressiva e la sua capacità di creare squadre competitive. Il possibile arrivo di Sousa al Napoli potrebbe portare a cambiamenti significativi nella strategia e nel gioco della squadra azzurra.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali e si prevede che ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Gli appassionati di calcio sono in attesa di scoprire se Sousa diventerà effettivamente il nuovo allenatore del Napoli.