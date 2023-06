Il Napoli valuta due strade per il riscatto di Giovanni Simeone

Il Napoli sta valutando due opzioni per il riscatto di Giovanni Simeone dal Verona. Le strategie del club e l’interesse di altre squadre per l’attaccante argentino.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il mondo del calcio è sempre in fermento e il mercato non dorme mai. In particolare, il caso del “Riscatto Simeone Napoli” sta attirando l’attenzione di molti appassionati. Giovanni Simeone, noto anche come “Cholito“, è un attaccante argentino attualmente in prestito al Napoli dal Verona. Il club azzurro sta valutando due strade per il suo riscatto.

Le opzioni sul tavolo

La prima opzione per il Napoli sarebbe quella di pagare la cifra pattuita con il Verona la scorsa estate, che ammonta a 12 milioni di euro. Tuttavia, il club potrebbe decidere di non riscattare Simeone a questo prezzo e tentare una trattativa per una cifra inferiore. Questa strategia è stata riferita dall’edizione odierna della Repubblica.

Il ruolo di Simeone nel Napoli

Nonostante il minutaggio ridotto, Simeone ha dimostrato il suo valore realizzando 9 reti. L’attaccante ha messo la maglia azzurra in cima alle sue preferenze, un aspetto che il Napoli potrebbe sfruttare per ottenere condizioni più vantaggiose dal Verona. Tuttavia, Simeone non farà più parte del nuovo progetto del Verona, indipendentemente dalla decisione del Napoli.

La concorrenza della Lazio

Un ulteriore elemento da considerare è l’interesse della Lazio per Simeone. L’allenatore della Lazio, Sarri, è alla ricerca di un’alternativa valida a Ciro Immobile per la prossima stagione e Simeone potrebbe essere la scelta ideale. Nonostante ciò, il legame di Simeone con il Napoli sembra essere indissolubile, come ha confermato anche nell’ultimo match contro la Sampdoria.

Conclusioni

Il “Riscatto Simeone Napoli” è una questione complessa che coinvolge diverse parti e interessi. Il Napoli dovrà valutare attentamente le sue opzioni e prendere una decisione che sia nel migliore interesse del club e del giocatore. Resta da vedere quale strada sceglierà il club azzurro.