Chirico: “Napoletani ossessionati, parlate di pallavolisti dopo quel gol di Maradona?”

Il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico, è tornato su Inter-Juventus, scagliandosi contro i napoletani.

Marcello Chirico torna sul ‘famoso’ derby d’Italia Inter-Juventus del 19 marzo, vinto dai bianconeri con gol decisivo di Kostic al 23′. Il giornalista di fede bianconera ha commentato la vittoria “di misura” della Juventus, sottolineando il trambusto sollevato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ma anche la polemica alimentata dai napoletani riguardo al presunto fallo di mano di Rabiot.

E’ stato proprio quest’ultimo l’episodio più discusso della sfida con il francese che avrebbe messo giù il pallone con il braccio dando poi avvio all’azione che ha portato alla rete decisiva. Tutte le immagini a disposizione al VAR, inoltre, non sono risultate sufficienti per determinare con certezza il contatto e dunque annullare la rete decisiva. Di seguito le parole di Chirico nel consueto editoriale per IlBianconero:

“Ma ve lo volete godere sto Scudetto invece di continuare ad essere ossessionati dalla Juventus? Parlate di pallavolisti, sento Varriale che dice che giochiamo con due portieri in campo e che ci è concesso di tutto e di più, ma parlate voi che avete come idolo quello che si è reso famoso nel mondo con un gol di mano clamoroso e che con il VAR sarebbe stato annullato? L’avete chiamata ‘La mano di Dio’.. bene ora beccatevi tutto, la mano di Rabiot e la mano di Vlahovic”.