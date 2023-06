Dia al Napoli: lo vuole Aurelio De Laurentiis. Che fine fa Simeone?

Il Napoli vuole Boulaye Dia della Salernitana, Aurelio De Laurentiis pensa di acquistare il calciatore che ha segnato 16 gol in Serie A.

Il Napoli pensa anche al calciomercato. Portare via Osimhen non sarà facile, anche perché De Laurentiis è pronto a rifiutare cifre veramente enormi pur di tenersi il giocatore nigeriano.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, De Laurentiis vuole investire su Dia della Salernitana. Una mossa che il patron è intenzionato a fare sia con la presenza di Paulo Sousa sulla panchina azzurra, ma anche senza che ci sia il tecnico portoghese.

Calciomercato Napoli: i riscatti di Simeone e Petagna

Ma il Napoli ha tra le mani anche il riscatto di Giovanni Simeone. Il giocatore costa 12 milioni di euro e praticamente si ripagato con i soldi che arrivano da Monza, che con la salvezza in Serie A deve versare proprio quella cifra al Napoli, così come previsto da contratto.

La possibilità per il Napoli di riscattare Simeone scade entro il 20 giugno, mentre il Monza deve riscattare Petagna entro il 30 giugno.