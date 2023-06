Il Napoli si tiene Osimhen: barricate De Laurentiis, rifiuta una cifra monstre

Il Napoli non vuole cedere Victor Osimhen, nemmeno i cento milioni di euro del Bayern Monaco bastano alla cessione dell’attaccante.

Notizie Calciomercato Napoli – Victor Osimhen è in vendita, ma solo per una cifra enorme. Una cifra che al momento nessun top club europeo è disposto a spendere. Né il Real Madrid, che deve sostituire Karim Benzema, ma nemmeno il Psg o altri grandissimi club hanno intenzione di investire tantissimo sul giocatore nigeriano.

Bayern Monaco su Osimhen: la risposta del Napoli

Il presidente del club teutonico, Herbert Hainer ha detto che il suo club è pronto a spendere 100 milioni di euro per acquistare un nuovo attaccante. Secondo Corriere dello Sport, nemmeno quella cifra basta per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Victor Osimhen, attaccante da 31 gol in stagione, senza nemmeno giocare tutte le partite.

Per convincere il Napoli alla cessione di Osimhen servono almeno 150 milioni di euro. Una cifra che nessuno è pronto a investire. Questa è una buona base di partenza per il club azzurro, che può pensare di poter continuare ad avere in rosa un super attaccante, magari tentando anche un rinnovo. Inoltre in questo momento la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, con la consapevolezza che nessuno è pronto a fare un passo deciso per Osimhen.