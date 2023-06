Cds – De Laurentiis: tre allenatori per il Napoli, ma chissà cosa tira fuori dal cilindro

Il nuovo allenatore del Napoli lo deve scegliere Aurelio De Laurentiis, al momento ci sono tre nome: Sousa, Galtier e Garcia.

Secondo quanto si legge su il Corriere dello Sport in edicola oggi, il presidente del Napoli non ha ancora fretta. Anche senza Cristiano Giuntoli vengono portate avanti le trattative per i vari acquisti di calciomercato. Soprattutto ci si sta concentrato su David Hancko, sostituto di Kim pronto a passare al Manchester United.

Napoli: il nuovo allenatore, Sousa in pole position

Nonostante le dichiarazioni di facciata del suo manager, il nome di Paulo Sousa è sempre al primo posto della lista. Ma De Laurentiis se vuole prenderlo deve pagare la penale da 1 milione di euro entro il 20 giugno 2023, che a bilancio pesa per 1,8 milioni di euro. Eppure proprio il patron del Napoli, solo qualche settimana fa aveva detto di non voler assolutamente pagare penali per prendere il nuovo tecnico.