Sostituto Kim: il Napoli lo ha trovato, paragonato a Maldini. Ecco chi fa le trattative senza Giuntoli

Il sostituto di Kim al Napoli è già stato trovato David Hancko, il difensore che gioca in Olanda è il calciatore prescelto.

Notizie Calciomercato Napoli – Si va avanti a lavorare anche nell’incertezza dell’allenatore. I tempi sono oramai maturi, in una settimana si è pronti a chiudere per il nuovo tecnico, ovvero la base da cui partire per approvare nuovi acquisti e confermare quelli su cui si sta già lavorando.

Eppure De Laurentiis sta impiegando più tempo del previsto per scegliere il nuovo allenatore, nessuno si aspettava che servissero due settimane, o forse di più, per trovare il nuovo tecnico degli azzurri.

Calciomercato Napoli: chi è Hancko, il sostituto di Kim

In casa azzurra ci sono anche altri problemi, come quello della ‘guerra fredda’ tra De Laurentiis e Giuntoli. Secondo Il Mattino oramai il direttore sportivo è tenuto fuori da qualsiasi riunione ed a guidare l’area sportiva c’è Andrea Chiavelli, fedelissimo braccio destro di De Laurentiis. Braccio operativo è Maurizio Micheli, che di fatto è il direttore sportivo in pectore.

Questo staff sta portando avanti trattative di calciomercato, come quelle per David Hancko che il Napoli ha scelto come sostituto di Kim. Il difensore è di proprietà de Feyenoord ha 25 anni ed è alto 188 centimetri, valutato 23 milioni di euro, il Napoli ne offre 18 per il momento.

Le caratteristiche tecniche – Hancko ha avuto già una fugace esperienza in Italia quando nel 2018 fu acquistato dalla Fiorentina dallo Zilina per 3,8 milioni di euro. Il difensore aveva mosso i primi passi nel Banik Horna Nitra tra il 2010 e il 2013, prima di approdare sedicenne nel settore giovanile dello Zilina. Due anni dopo esordiva in prima squadra e contribuiva alla conquista di un titolo nazionale, segnalandosi tra i giovani più interessanti d’Europa.

Alla Fiorentina Hancko fece solo 5 apparizioni con Stefano Pioli in panchina. Eppure arrivava dopo che la Uefa lo aveva inserito in un articolo sui 50 migliori giovani del continente accanto a gente come Barella, Chiesa, Foden, De Ligt, De Jong e Sancho, paragonandolo a Paolo Maldini.

La Fiorentina decise di mandarlo allo Sporta Praga dove ha fatto molto bene, tanto da meritarsi la chiamata del Feyenoord.

In questi anni è cresciuto molto. Le caratteristiche tecniche di Hancko sono quelle della fisicità unita ad una buona corsa, precisione nei passaggi. Ha anche la possibilità di adattarsi a sinistra, come terzino, ruolo che ha ricoperto anche in Nazionale con Hapal. La sua stazza gli permette di essere incisivo anche sulle palle da fermo, ha segnato quasi 30 gol in carriera, gli ultimi 4 nell’ultima stagione con il Feyenoord.