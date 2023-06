SKY: Nuovo allenatore Napoli, ci sono tre nomi, De Laurentiis vuole Galtier

Nuovo allenatore Napoli, secondo Sky Sport, Galtier, Garcia e Sousa sono i candidati principali, con il tecnico francese attualmente in pole position.

NUOVO ALLENATORE NAPOLI. Sono tre i candidati principali per la panchina del Napoli per la prossima stagione: Galtier, Garcia e Sousa. Queste sono le ultime indiscrezioni provenienti da Sky Sport, in un periodo di decisioni cruciali per Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli.

Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Christophe Galtier, l’allenatore francese attualmente al Paris Saint-Germain. Il tecnico è in fase di risoluzione del contratto con il club parigino e potrebbe essere la scelta perfetta per guidare la squadra partenopea nella prossima stagione.

L’altro candidato forte è Paulo Sousa, l’attuale allenatore della Salernitana. Sousa deve ancora comunicare ufficialmente la sua intenzione di lasciare il club campano, ma ha tempo fino al 20 giugno per farlo, con una penale di 1,8 milioni di euro.

L’ultimo nome è quello di Rudi Garcia, ex tecnico di Roma e Lione, che rappresenta un’altra opzione interessante per il club azzurro.

Nonostante i vari candidati, Galtier sembra essere il favorito per la panchina del Napoli. Tuttavia, la decisione definitiva non sarà presa fino al 27 giugno, la data massima stabilita da De Laurentiis per annunciare il nuovo allenatore.

Resta dunque da vedere chi sarà il prescelto per guidare il Napoli nella prossima stagione. Sarà interessante vedere se ci saranno sorprese o se Galtier sarà effettivamente l’allenatore scelto. Per ora, il futuro della panchina azzurra è ancora tutto da scrivere.