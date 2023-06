Sousa-Napoli, l’agente allontana i rumors: “Nessuna offerta ufficiale da De Laurentiis”

L’agente di Paulo Sousa ha fatto chiarezze sulle incessanti voci che il tecnico portoghese alla guida del Napoli la prossima stagione.

Il Napoli è alla ricerca dell’allenatore che prenderà il posto di Luciano Spalletti la prossima stagione. Tantissimi i nomi che girano nelle ultime ore, ma quello che sembra risuonare più forte è quello dell’attuale tecnico della Salernitana, Paulo Sousa. Una notizia che ha suscitato lo scetticismo dei più: circolano voci contrastanti sulle reazioni della dirigenza, alcuni dicono che Iervolino sia stato informato della cena con De Laurentiis, mentre altri sostengono il contrario e che ne sia rimasto deluso. Per i tifosi granata, sarebbe sicuramente un tradimento, mentre quelli azzurri non fanno proprio salti di gioia al possibile approdo di un ex giocatore della Juventus come lui. Inoltre la dichiarazione del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, “non incontro allenatori sotto contratto” deve ancora essere chiarita. A fare chiarezza è intervenuto proprio l’agente di Sousa.

Sousa prossimo allenatore del Napoli? L’agente del tecnico allontana i rumors

Hugo Cajuda, agente di Paulo Sousa, ha parlato del futuro dell’allenatore portoghese, accostato al Napoli. “Paulo ha più volte dimostrato la sua felicità per tutto quello che ha trovato e vissuto alla Salernitana – ha detto il procuratore a gianlucadimarzio.com – Si è creato un legame fortissimo tra i giocatori, lo staff e l’intera città. Il rapporto quotidiano con il direttore sportivo e tutto il suo staff è di grande stima e ammirazione, e una cosa è certa, se un giorno riceverò qualche offerta ufficiale al Mister da un’altra squadra, per rispetto e considerazione, le prime persone ad essere informate saranno il direttore Morgan De Sanctis e il Presidente Iervolino“.

L’agente ha poi aggiunto: “Ho ricevuto molte richieste da altri club per Paulo, nelle ultime settimane, e da diversi paesi. Questa è una cosa normale quando si presenta un lavoro con la qualità che ha dimostrato, ma non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale da nessun club, quindi non c’è nulla da comunicare o commentare. Il mister in questi mesi ha dedicato ogni ora di ogni giorno al suo lavoro con estrema dedizione, quindi ora si sta godendo le sue meritate ferie”.