Sousa prende tempo, ma tra lo staff granata c’è ottimismo: “Per noi resta”

Il nome di Sousa risuona sempre più in casa Napoli, ma lo staff della Salernitana si dice ottimista sulla permanenza del tecnico.

Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli fino al 30 giugno con l’ultima uscita ufficiale che si è tenuta il 4 giugno allo stadio Diego Armando Maradona con l’ultima di campionato con la Sampdoria. Il Napoli si trova dunque nella necessità di sostituire il tecnico del Napoli sulla panchina, anche con una certa tempestività. Stando alle ultime informazioni giunte, sembra che la possibilità di una scelta estera stia perdendo terreno. Al contrario, si rafforza l’idea che il nuovo allenatore possa arrivare dal campionato italiano e, addirittura, dalla Salernitana. Parliamo infatti di Paulo Sousa, colui che ha condotto i granata in una grande impresa, far rimandare la festa Scudetto e la certezza matematica del tricolore con la rete di Boulaye Dia.

Il suo nome rimane sempre più in voga in casa Napoli, ora Sousa si è preso il tempo necessario per decidere. Ma lo staff della Salernitana si dice ottimista sulla permanenza del tecnico. Ne ha parlato proprio l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan:

“Abbiamo dato a Sousa quello che si aspettava rispetto alle garanzie di una squadra competitiva per il prossimo campionato. Manterremo l’ossatura di quest’anno come lui ha chiesto, con l’obiettivo della salvezza. Stiamo aspettando una sua formalizzazione, il mister si è preso il tempo necessario. Diciamo che i compiti per casa li abbiamo fatti, ora aspettiamo lui. Ovviamente non stiamo qui a guardare le stelle. Per noi l’allenatore è Sousa. Se arriverà una comunicazione diversa, non ci faremo trovare impreparati”, riporta Il Corriere dello Sport.