Giuntoli separato in casa a Napoli: ecco chi fa le trattative di calciomercato

Cristiano Giuntoli è il direttore sportivo del Napoli, ma vuole andare alla Juventus, ma Aurelio De Laurentiis lo sta bloccando.

Aurelio De Laurentiis deve risolvere due problemi importanti al Napoli: il nuovo allenatore da scegliere il più in fretta possibile, ma anche la questione del direttore sportivo. Questa seconda scelta sembra molto più complicata. Perché il Napoli ha un ds ed è pure bravo e ci chiama Cristiano Giuntoli. Ma tra Giuntoli e De Laurentiis è sceso il gelo, da quando il dirigente ha chiesto di andare alla Juventus.

Il patron della SSCN non vuole liberarlo e si fa forza del contratto che Giuntoli ha firmato fino al 2024.

Napoli: Giuntoli tagliato fuori, chi opera sul calciomercato

“Cristiano Giuntoli è ormai messo da parte, separato in casa, in attesa della risoluzione del contratto e di andare alla Juventus. De Laurentiis lo ha ormai escluso da tutte le riunione tecniche: l’area sportiva è ormai nella mani dell’ad Andrea Chiavelli, con Micheli dell’area scouting come braccio operativo. La sensazione è che si andrà

avanti così” scrive Il Mattino.

Probabile che si continui ad andare avanti in questo modo, anche perché De Laurentiis non vuole lasciar andare Giuntoli alla Juve. Probabile che il nuovo allenatore abbia anche qualche responsabilità in più in termini di calciomercato, anche se Micheli ha grande conoscenza.