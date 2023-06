Cruciani: “Giuntoli alla Juve? ADL fa le bizze, se non lo libera non può fare un c***o”

Giuseppe Cruciani si è soffermato sul futuro e sul possibile approdo alla Juventus dell’attuale direttore sportivo azzurro Giuntoli.

Tanti dubbi ed incertezze sul futuro dell’attuale direttore del Napoli, Cristiano Giuntoli. Un rapporto che lo lega al club azzurro fino al 30 giugno 2024, un presidente che tarda a concedere il via libera al direttore sportivo e la Juventus che aspetta, o forse no. Dove sarà il futuro di Cristiano Giuntoli? A soffermarsi sulle continue voci relative al ds azzurro è stato anche il giornalista e conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani. Di seguito le sue parole a Juventibus, e riprese da Il Pallone Gonfiato:

“Il fatto stesso di rimanere appesi a una decisione di De Laurentiis, è un errore della Juventus, marchiano e clamoroso. Magari poi si risolve tutto questa settimana, non lo sappiamo…però essere rimasti appesi nella scelta di uno che vorresti far diventare il nuovo Marotta, già nella scelta di uno al quale devi affidare l’impalcatura della nuova società della Juventus che dipende dai voleri e dalle bizze di ADL, questo io lo considero un errore (…). Se il destino della società dipende se De Laurentiis libera o no Giuntoli…De Laurentiis ha i suoi tempi e già ha i suoi casini, non è che può pensare alla Juventus. De Laurentiis ha già il suo direttore sportivo per il prossimo anno e ce l’ha contrattualizzato (…). Dipendere da Giuntoli se arriva o non arriva ed è De Laurentiis a decidere i tempi…lui decide quando vuole lui, magari tra un mese. Giuntoli se De Laurentiis non lo libera non può fare un cazzo”.