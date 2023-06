Oppini al veleno: “La Juve si prostituisce e Elkann punta alla vendita del club. Dicono che la UEFA sia una mafia, ma…”

Francesco Oppini, giornalista di fede bianconera, critica le scelte della Juventus e ipotizza una possibile vendita del club.

Nell’ambito delle recenti vicende che coinvolgono la Juventus, Francesco Oppini, noto giornalista ed opinionista juventino, ha espresso il suo sconcerto riguardo alle decisioni prese dalla società bianconera in relazione alla FIGC e all’abbandono della Superlega.

“Dal patteggiamento a oggi c’è una linea completamente diversa da quella che voleva Agnelli, che è quella di prostituirsi davanti all’UEFA per cercare di non farsi male. Io non avrei neanche fatto giocare la squadra titolare dopo la penalizzazione, avrei messo la Primavera. Non avrei patteggiato, non sarei ma tornato indietro così. A questo punto, mi sembra che i fatti stiano confermando quanto mi arriva all’orecchio da sei mesi da chi è vicino alla famiglia Agnelli: la Juve si sta preparando a vendere. Comunque non sono d’accordo con la scelta della Juve, si è parlato tanto di UEFA paragonabile alla mafia. Se non ti metti più in guerra per quello che volevi ottenere, evidentemente fa pensare. (…) Credo che la Juve in maniera molto scolastica voglia fare un repulisti totale di tutti i problemi per cominciare la prossima stagione senza guerre con FIGC, UEFA, CONI eccetera. A me questa linea non piace“.