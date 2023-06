Galtier prossimo allenatore del Napoli: La reazione di Osimhen

Galtier potrebbe diventare il nuovo allenatore del napoli, in azzurro ritroverà Victor Osimhen allenato ai tempi del Lille.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Christophe Galtier potrebbe presto essere confermato come nuovo allenatore del Napoli, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Sky Calciomercato – L’Originale”.

Il tecnico francese è attualmente in vantaggio su Rudi Garcia per la panchina azzurra, e stando alle voci, si tratterebbe di un Napoli “alla francese”. Anche L’Equipe, nota testata giornalistica francese, sembra puntare sulla chiusura dell’affare tra Galtier e il Napoli.

Galtier sta attualmente risolvendo i dettagli del suo contratto con il Paris Saint-Germain (PSG), processo che dovrebbe richiedere ancora qualche giorno.

Un elemento interessante di questa possibile mossa è la relazione tra Galtier e l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Galtier ha già avuto l’opportunità di allenare il nigeriano nel 2020, prima che quest’ultimo si trasferisse in maglia azzurra. Nonostante alcune voci non verificate che suggeriscono una certa riluttanza di Osimhen all’arrivo di Galtier, Di Marzio ha sottolineato che i rapporti tra i due sono “buonissimi”.

Se Galtier dovesse davvero diventare il nuovo allenatore del Napoli, la sua relazione con Osimhen potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo della squadra. Non solo Osimhen potrebbe trarre vantaggio dalla familiarità con l’approccio di Galtier, ma la squadra nel suo insieme potrebbe beneficiare di questa dinamica.

Con Galtier in vantaggio e l’attesa dell’ufficialità, il futuro del Napoli sembra promettere una direzione francese. Gli appassionati di calcio sono in attesa di vedere come si svilupperanno queste notizie nei prossimi giorni.