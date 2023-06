Rudi Garcia ha salutato ADL convito di avere in pugno la panchina del Napoli

Il Napoli sta cercando un nuovo allenatore e i nomi che stanno emergendo sono quelli di Christophe Galtier e Rudi Garcia.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La caccia del Napoli al nuovo allenatore sta prendendo forma. L’imprenditore e produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis avrebbe messo in cima alla sua lista Christophe Galtier, l’attuale tecnico del Paris Saint-Germain (PSG), attualmente impegnato con il suo contratto.

De Laurentiis, tuttavia, ha rimandato il suo viaggio negli Stati Uniti in attesa di risolvere la questione dell’allenatore. Christophe Galtier, il favorito per il ruolo, è al centro dell’attenzione del presidente del Napoli. Tuttavia, l’affare non può essere concluso finché Galtier non sarà libero dal suo contratto con il PSG.

Il Napoli, attratto dalla storia e dal successo di Galtier, sta aspettando il momento giusto per fare la sua mossa. Grazie ai benefici del Decreto Crescita, il club può spingersi a offrire a Galtier uno stipendio superiore ai 2,7 milioni di euro percepiti dall’ex allenatore, Luciano Spalletti.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, l’outsiders resta Rudi Garcia che ha lasciato la Filmauro convinto di avere la panchina del Napoli in pugno mentre invece ha solo un pugno di mosche.e.

Un altro possibile candidato, Paulo Sousa, sembra invece aver perso contatto con la dirigenza del Napoli dopo un primo incontro promettente la scorsa settimana.