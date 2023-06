Paulo Sousa: “Resto a Salerno” ma l’annuncio è vecchio di un mese. Spunta la Dead line

Paulo Sousa tiene con il fiato sospeso Salerno e Napoli. Dichiarazioni vecchie di un mese alimentano le speculazioni sul suo futuro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Paulo Sousa è un tema che ha messo Salerno e Napoli in attesa. Nel bel mezzo di questo scenario, spicca un articolo pubblicato da un portale portoghese che dà nuova linfa alle speranze di Salerno di mantenere Sousa. In aggiunta, un’intervista con il vicepresidente della Federazione Polacca di Calcio ha rivelato critiche piuttosto aspre nei confronti del tecnico portoghese.

La situazione di Sousa arriverà ad un punto di svolta il prossimo mercoledì. Entro la mezzanotte del 20 giugno, Sousa ha l’opportunità di esercitare la famosa clausola rescissoria – con una penale di un milione di euro – per liberarsi dal contratto che lo lega alla Salernitana. Se non lo farà, sarà l’allenatore ufficiale dei granata fino al 2025.

Questo avrebbe come conseguenza diretta che il Napoli avrebbe probabilmente diretto le sue scelte altrove per un successore a Spalletti. Tuttavia, lascerebbe al patron Iervolino la difficile questione di trovare un’alternativa a Sousa.

Intanto, il portale portoghese Sol ha recentemente pubblicato un‘intervista con Sousa, in cui l’allenatore ha affermato: “La mia idea è restare a Salerno: non vedo ragioni per cambiare”. Sfortunatamente, queste dichiarazioni risalgono a quasi un mese fa, dopo la vittoria su Udinese. Da allora, si è verificato un vero e proprio turbinio di eventi, tra cene, accordi e intese preliminari, fino all’incontro con il presidente del Napoli.

Marek Kozminski, vicepresidente della Federazione Polacca di Calcio, che ha lavorato con Sousa nel 2021, ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza aspre riguardo al tecnico: “Sousa è bravo dal punto di vista tecnico, ma lascia a desiderare dal punto di vista umano. Il suo comportamento in Polonia è stato deplorevole, lasciando la squadra il giorno prima di Natale per un’offerta più importante dal Flamengo. La storia sembra ripetersi: se uno è serio non incontra un altro presidente. Sousa ha due facce, mi fermo qui perché è stata una brutta storia“.