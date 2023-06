Dalla Polonia: “Paulo Sousa ha due facce non vi fidate di lui. Sapete con noi cosa ha fatto?”

Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca attacca il tecnico della Salernitana Paulo Sousa.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dalla Polonia, dove Paulo Sousa ha precedentemente allenato, arrivano parole tutt’altro che amichevoli. Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, ha criticato duramente il comportamento di Sousa, affermando che “il suo comportamento non è stato accettabile, ci ha lasciati da un giorno all’altro per andare al Flamengo e ora la storia si ripete. Una persona seria non si incontra con un altro presidente. Sousa ha due facce“.

Il futuro di Sousa: Salernitana o Napoli?

Nonostante le critiche, il futuro di Sousa resta incerto. L’allenatore ha un contratto con la Salernitana fino a giugno, ma il Napoli sembra disposto a pagare la clausola di rescissione di 1,35 milioni di euro per ingaggiarlo. D’altra parte, il presidente della Salernitana, Iervolino, ha offerto a Sousa un rinnovo automatico per altri due anni a 2 milioni di euro a stagione.