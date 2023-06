Napoli, Paulo Sousa esce allo scoperto: “Resto alla Salernitana”

Paulo Sousa, l’allenatore della Salernitana, smentisce le voci di mercato su un possibile trasferimento al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Paulo Sousa, l’allenatore portoghese che ha guidato la Salernitana nella scorsa stagione, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha smentito le voci di un suo possibile trasferimento al Napoli. “Per ora l’idea è di restare, sto già lavorando per la prossima stagione“, ha dichiarato Sousa, chiudendo le polemiche degli ultimi giorni con parole chiare e decise.

Il Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore

Dopo la partenza di Luciano Spalletti, che ha guidato il Napoli alla vittoria dello scudetto ma ha deciso di prendersi una pausa, il club partenopeo è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva avvicinato Sousa la settimana scorsa, ma sembra che non ci sia stato alcun accordo.

Il legame di Sousa con la Salernitana

Sousa ha un legame molto forte con la Salernitana, dove ha lavorato duramente per evitare la retrocessione in Serie B. Il suo agente, Hugo Cajuda, ha confermato che non ci sono state offerte ufficiali per Sousa da altre squadre. “Ho ricevuto molte richieste, ma non c’è alcuna offerta ufficiale”, ha detto Cajuda.

Il futuro di Sousa e la decisione del Napoli

Per ora, Sousa esce allo scoperto sul Napoli, e la società azzurra dovrà prendere una decisione sul nuovo allenatore prima della fine del mese. Nonostante le voci, il futuro di Sousa sembra ancora incerto. Il Napoli dovrà pagare una somma di €1 milione per assicurarsi i servizi di Sousa, una cifra che potrebbe rivelarsi un ostacolo.