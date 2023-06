Napoli: se proprio deve partire Kim, al Lens c’è un giocatore fortissimo, ecco chi è – VIDEO

Il Napoli può perdere Kim, Kevin Danso il sostituto. Il difensore del Lens è uno dei migliori giocatori in crescita in Europa.

Calciomercato Napoli – Ci sono delle scelte in cui è impossibile entrare, come quella del trasferimento di Kim al Manchester United. Il club inglese può affondare il colpo pagando la clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro. Se il giocatore accetta – portandosi a casa 9 milioni di euro di ingaggio – il Napoli non può opporsi, ma allo stesso tempo incasserebbe una cifra molto importante, da riutilizzare sul calciomercato.

Napoli: Danso sostituto di Kim, caratteristiche tecniche

Il Manchester United sembra fare sul serio, anche se il club inglese sta pensando di fare il super colpo Mbappè, dato che l’asso francese ha detto chiaramente di voler andare via da Parigi per cercare di vincere la Champions League.

Resta la possibilità che il Napoli perda il difensore sud coreano e quindi bisogna sostituirlo. Kevin Danso per il Napoli può essere il sostituto giusto di Kim.

Il difensore del Lens ha una valutazione che si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro, ma piace a molti club (tra cui il Milan in Serie A) e se non si interviene presto potrebbe scatenarsi un’asta.

Danso ha 24 anni un fisico possente (190 centimetri di altezza) ma anche velocità. Insomma come prototipo sembra perfetto per De Laurentiis: giovane e di prospettiva ma ottimo per il presente. Inoltre il difensore ha un gaggio di 500 mila euro, quindi ampiamente accessibile per la SSCN.

Grande rapidità nei movimenti e nei recuperi e grande fisicità sono le caratteristiche tecniche miglio di Danso. Il difensore austriaco è stato il pilastro del Lens capace di piazzarsi al secondo posto in classifica in Ligue 1 nella stagione 2022/23. Insomma un prospetto più che interessante, sui cui il Napoli potrebbe fiondarsi per sostituire al meglio Kim.