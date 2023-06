In Inghilterra sicuri – Manchester United molla Osimhen. “Mega offerta per Mbappè”

Il Manchester United vuole Kylian Mbappè ed è pronto a fare una mega offerta al Paris Saint Germani per acquistare l’attaccante.

È un vero e proprio terremoto di calciomercato quello che hanno scatenato le dichiarazioni di Mbappè che ha detto di non voler rinnovare il suo contratto che scade nel 2024 con il Psg. Inoltre il giocatore francese di 24 anni, ha anche criticato apertamente il suo attuale club dicendo: “Io voglio vincere, ma al Psg ci sono carenze” ha fatto sapere a la Gazzetta dello Sport. Insomma Mbappè vuole andare a vincere la Champions League, un obiettivo che il club parigino si è sempre posto, ma non è mai riuscito a centrare.

Il Psg nel tempo è apparso più come una collezione di ‘figurine’ che una squadra organizzata, dove nemmeno la mano di Galtier, che aveva fatto giocare benissimo il Lille, è riuscita ad incidere.

Mbappè lo vuole il Manchester United: Osimhen del Napoli in secondo

Questa mattina El Chiringuito fa sapere che è molto probabili che il Manchester United faccio una mega offerta per Mbappè in estate. Nonostante abbia solo un anno di contratto con il Psg, il cartellino dell’attaccante francese costa ancora tantissimo. Forse non i 200 milioni di euro spesi dagli sceicchi per portarlo a Parigi, ma sicuramente una cifra superiore ai 150 milioni di euro.

Questo rende l’acquisto di Mbappè complicato per molti club ma non per tutti. Il Manchester United è pronto a provarci, investendo una cifra importantissima. Ovviamente questo fa uscire fuori dai radar del club inglese Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis lo cederebbe solo per una cifra che si avvicina ai 150 milioni di euro.