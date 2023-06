Inter scatenata: vuole Koulibaly per sfilare lo scudetto al Napoli

L’Inter vuole Kalidou Koulibaly del Chelsea, il difensore può prendere il posto di Milan Skriniar e può arrivare in prestito.

Mercato e piani per la nuova stagione, più che un rinnovo. Questo è stato, in breve, il contenuto del vertice tenutosi ieri tra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Il tecnico di Piacenza è arrivato nel parcheggio sotto la sede di viale Liberazione intorno alle 16:30, per poi andarsene tre ore dopo. Marotta, Ausilio e Baccin, invece, hanno continuato a discutere anche durante la cena. Simone è stato accolto negli uffici del club da Zhang, che ha ribadito il suo sostegno e la fiducia, partecipando all’inizio della riunione e lasciando poi il tavolo quando sono iniziate le discussioni sugli aspetti tecnici. Come anticipato, non si è parlato di un prolungamento del contratto di Inzaghi. L’intenzione c’è, ma non sono ancora i tempi né le priorità. Al contrario, è più urgente stabilire quando inizierà la nuova stagione, ovvero il 13 luglio, e organizzare le amichevoli necessarie per presentarsi al meglio all’inizio del campionato.

Per quanto riguarda il mercato, è stato confermato che sarà caratterizzato da un approccio di austerità e sostenibilità, in conformità anche con l’accordo di conciliazione dell’UEFA (che prevede un massimo di 60 milioni di deficit aggregato per le prossime due stagioni). In sostanza, gli acquisti dovranno essere “coperti” dalle cessioni o dalle partenze dei giocatori in scadenza. Nonostante ciò, l’Inter si impegnerà a costruire una squadra competitiva e l’obiettivo principale della stagione sarà nuovamente lo scudetto, oltre a continuare a essere protagonisti in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario colmare due lacune nella squadra. Innanzitutto, quella che si aprirà con l’addio di Skriniar. Inoltre, sarà necessario aggiungere un elemento in attacco in grado di superare l’uomo e creare superiorità. Questo giocatore prenderà il posto di Correa, ma sarà comunque necessario trovare un sostituto per Dzeko, che, a meno di sorprese, non rinnoverà il contratto.

Gli obiettivi di mercato dell’Inter

Per la difesa, l’attenzione è ora focalizzata su Koulibaly. Come si può leggere in un’altra sezione, l’ex giocatore del Napoli sarà uno dei temi principali dell’imminente incontro con il Chelsea. A viale Liberazione sperano che la collaborazione con i Blues possa portare a opportunità interessanti, oltre al possibile ritorno in prestito di Lukaku, anche a costo di sacrificare Onana. In tal caso, sarà fondamentale scegliere il sostituto nel modo migliore. Al momento, la scelta sembra limitata a Vicario e Mamardashvili. Restando in difesa (venerdì De Vrij firmerà il rinnovo biennale), piace anche Bisseck, giovane difensore tedesco del 2000, di proprietà degli Aarhus.