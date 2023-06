Corsport – Napoli: il sostituto di Kim gioca in Serie A, al Bologna

Calciomercato Napoli, Kim min-Jae può lasciare il club azzurro al suo posto piace Jhon Lucumì del Bologna.

Ci sono nomi che sono rimasti sul taccuino dello staff tecnico e scouting del Napoli, nonostante siano stati acquistati da altri club. Durante il calciomercato non tutti gli obiettivi possono diventare realtà, ma questo non significa che si perda di interesse. Il Napoli prende giocatori che ritiene possa essere pagati il giusto, quindi aspetta sempre il momento favorevole, senza forzare troppo la mano. Anche perché la lista di potenziali acquisti è sempre aggiornata, nonostante la rottura interna con Cristiano Giuntoli.

Lucumì-Napoli per sostituire Kim

Uno di questi nomi è sicuramente quello di Lucumì, già trattati dal club azzurro per sostituire Koulibaly. Ora secondo Lucumì può essere il sostituto di Kim al Napoli. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul quotidiano in edicola oggi.

“Uno già seguito ai tempi del Genk – il club dove fu pescato Koulibaly – e dunque di nuovo d’attualità dopo un campionato con il Bologna: Jhon Lucumi, uomo di Cali. Venticinque anni tra una decina di giorni, per la precisione il 26 giugno, la Nazionale colombiana, il piede sinistro per calciare e impostare e un fisico esplosivo che garantisce rendimento in marcatura e nel gioco aereo“.