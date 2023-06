Gazzetta – De Laurentiis blocca Sousa: pronto a pagare la clausola, i dettagli

Aurelio De Laurentiis blocca Paulo Sousa, il tecnico portoghese non è uscito dai radar del Napoli. Tutte le notizie.

Notizie Calcio Napoli – Il presidente del Napoli sta lavorando per il nuovo allenatore. Christophe Galtier è uno di quelli che piace moltissimo al club azzurro. Ma ovviamente bisogna sempre avere più alternative, fino a quando non si decide di chiudere e si trova l’accordo definitivo e firmato.

Sousa al Napoli, la strategia di De Laurentiis

Per questo il patron della SSCN decide di portare avanti più trattative con diversi allenatori. Gazzetta dello Sport oggi rilancia il nome di Sousa della Salernitane e scrive: “Aurelio De Laurentiis ha bloccato Paulo Sousa. Nel senso che il tecnico portoghese è disposto a esercitare la clausola per sganciarsi dalla Salernitana e ha accettato a grandi linee anche la parte economica della proposta del Napoli, che si è anche informato sulle modalità di pagamento della suddetta clausola che costerebbe 1,35 milioni, costo ovviamente al lordo delle tasse. Un po’ meno degli 1,8 milioni di cui si era già parlato perché anche in questo caso agisce l’agevolazione fiscale del “decreto crescita” che abbassa il costo delle tasse“.