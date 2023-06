Galtier: lo scudetto col Lille, sa come si vince contro l’impero dei soldi

Il nuovo allenatore del Napoli può essere Christophe Galtier l’uomo che con il Lille ha vinto il titolo in Francia contro il Paris Saint Germain.

Un uomo vincente e con una personalità spiccata, tanto da non avere alcun ‘timore’ di andare ad allenare calciatori del calibro di Neymar, Mbappé e Messi, in uno spogliatoio zeppo di ‘prime donne’ in cui trovare l’amalgama giusto non è facile.

Galtieri con il Paris Saint Germain ha vinto lo scudetto, ma nemmeno lui è riuscito nel miracolo Champions League. Eppure il club parigino lo aveva scelto proprio perché era francese, conosceva la Ligue 1 e giocava benissimo con il Lille. Ma dal punto vi sta tattico riuscire a tenere un tridente con Neymar, Mbappé e Messi non è semplice per nessuno, soprattutto se non c’è il giusto spirito di sacrificio.

Galtier la vittoria della Ligue 1 con il Lille

Ora pare che Galtier sia il prescelto di Aurelio De Laurentiis per allenare il Napoli. Il tecnico marsigliese sembra avere il profilo giusto per prendere in mano una piazza come Napoli, che ha appena vinto uno scudetto, vuole continuare a restare in alto, esprimendo un buon gioco e soprattutto ha l’ambizione di fare bene anche in Champions League.

Galtier ha già vinto con il Lille un titolo in Ligue 1, dimostrando di poter ‘combattere’ contro la potenza del denaro del Psg, cosa tutt’altro che semplice.

“Galtier ha già dimostrato in panchina di saper vincere e avrebbe dunque l’autorevolezza necessaria per farsi largo nello spogliatoio del Napoli, senza farsi intimorire dalla pesante eredità lasciata da Spalletti. Per questo De Laurentiis lo ha messo nel suo mirino e lo sta aspettando con pazienza, dando al tecnico nato nel 1966 a Marsigilia il tempo necessario per liberarsi dal Psg” scrive Repubblica.