Repubblica – Galtier al Napoli: accordo vicinissimo, la buonuscita dal Psg risolve tutto

Christophe Galtier pronto al Napoli è una possibilità che diventa sempre più concreta, il francese si libera dal contratto col Psg.

Nuovo allenatore Napoli – Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri non si è voluto sbilanciare sul nome, ma ha fatto capire che la società è estremamente tranquilla da questo punto di vista. Il club ha in mano diverse soluzioni ed aveva già messo in conto la possibilità di non prendere Vincenzo Italiano. questo perché De Laurentiis non avrebbe mai fatto una scortesia al presidente Rocco Commisso.

Napoli su Galtier

Con De Laurentiis l’effetto speciale è sempre dietro l’angolo, ma al momento il nome più caldo per la panchina del Napoli è Christophe Gatier.

Secondo quanto scrive in mattinata Repubblica sta aumentando di consistenza la candidatura del tecnico francese. Galtier “ha quasi raggiunto l’accordo economico (6 milioni di buonuscita) con il Paris Saint Germain, con cui ha appena vinto – senza però legare troppo con la proprietà – La Ligue 1 transalpina“.

Non va dimenticato che Galtieri aveva vinto un altro scudetto in Francia, ma con il Lille, cosa tutt’altro che semplice visto che doveva battere il dominio assoluto del Psg con campioni come Neymar e Mbappé. Ora proprio dal club parigini c’è un fuggi fuggi generale, con Mbappé che vuole andare via, Messi accasato all’Inter Miami e Skriniar che prende tempo.