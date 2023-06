Sky: Napoli su Sancho «Emissari in Inghilterra. Per la panchina Galtier in pole».

Il Napoli è a lavoro sul calciomercato con possibili nuovi arrivi come Jadon Sancho e Christophe Galtier. Le ultime notizie sul club azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è al centro dell’attenzione nel calciomercato estivo, con due nomi di spicco che emergono come possibili nuovi arrivi: Jadon Sancho, attaccante del Manchester United, e Christophe Galtier, allenatore del Paris-Saint Germain. Questi sviluppi arrivano in un momento di grande cambiamento per il club, che ha recentemente salutato l’allenatore Luciano Spalletti dopo la vittoria dello scudetto 2022-2023.

Galtier in Pole Position

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, dopo l’addio di Spalletti, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi in lizza, quello di Christophe Galtier sembra essere il più quotato. L’allenatore francese, reduce dalla vittoria della Ligue 1 con il PSG, è favorito rispetto ad altri allenatori ex Serie A come Rudi Garcia e Paulo Fonseca, oltre allo stesso Paulo Sousa, attualmente alla guida della Salernitana.

La scelta del nuovo allenatore è un affare delicato per il Napoli. Il club deve considerare vari fattori, tra cui la penale che dovrebbe essere versata in caso di separazione con la Salernitana per Sousa. Tuttavia, l’esperienza e il successo di Galtier in Ligue 1 potrebbero fare la differenza.

Napoli su Sancho

Nel frattempo, il Napoli sembra essere interessato a Jadon Sancho, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riportato da CBS, il club azzurro, insieme a Paris Saint Germain e Tottenham, avrebbe mandato emissari a seguirlo nelle ultime settimane della stagione.

Sancho, 23 anni, è arrivato allo United nel 2021 dal Borussia Dortmund per oltre 80 milioni di euro. Tuttavia, il suo rendimento con i Red Devils non è stato all’altezza delle aspettative, rendendolo un possibile affare di mercato per il Napoli. L’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio dell’inglese, che è il quarto più alto in Premier League con circa 20 milioni all’anno.

I prossimi giorni saranno importanti per il Napoli, che si trova a dover fare scelte cruciali per il futuro del club. L’arrivo di Galtier e Sancho potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per gli azzurri, ma solo il tempo dirà se queste mosse si riveleranno vincenti.