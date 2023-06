Galtier può essere il Nuovo Allenatore del Napoli: De Laurentiis lo aveva contattato, il retroscena

Christophe Galtier, potrebbe guidare il Napoli dopo la sua separazione dal Paris Saint Germain, spunta un retroscena su De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il mondo del calcio non si ferma mai, e l’ultima novità in casa Napoli potrebbe essere l’arrivo dell’allenatore Christophe Galtier. Dopo una serie di complicazioni con il Paris Saint Germain, Galtier sembra essere pronto a fare le valigie. Ma cosa c’è dietro questa decisione?

Secondo quanto riportato da Cn24 live, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha avuto un colloquio con Galtier già dopo il primo anno di Luciano Spalletti. Galtier era già da tempo nel mirino del Napoli.

“Ma perché queste notizie stanno venendo fuori solo ora? Semplice: De Laurentiis, dopo aver avuto una conversazione con Galtier, decise di mantenere la sua fiducia in Spalletti. Una mossa che si è rivelata vincente, poiché Spalletti è riuscito a portare lo scudetto a Napoli dopo ben 33 anni.

Nonostante tutto, il nome di Galtier è rimasto nel taccuino del presidente De Laurentiis. Il potenziale trasferimento è diventato ancora più realistico dopo l’annuncio che Galtier lascerà i parigini del Paris Saint Germain. Mancano solo i dettagli del suo addio, tra cui l’entità della buonuscita”.

Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per il futuro di Galtier. Se tutto procede come previsto, potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli.

In ogni caso, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione. Una cosa è certa: l’acquisizione di Galtier potrebbe rappresentare un’opportunità d’oro per il Napoli, dando una nuova direzione alla squadra. Inoltre, offrirebbe a Galtier un’opportunità unica per guidare una squadra italiana di primo piano, dopo il suo impegno con il Paris Saint Germain.

Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questo affascinante retroscena calcistico.