Mancini, l’amico apre al Napoli: “Dopo la Nazionale vuole allenatore un club”

L’ex giocatore del Napoli, Dario Marcolin, si è soffermato su un possibile approdo di Roberto Mancini all’ombra del Vesuvio.

Luciano Spalletti sarà ufficialmente l’allenatore del Napoli fino al trenta giugno, poi lascerà la sua ‘eredità’ nelle mani di qualcun altro. Non sarà facile trovare qualcuno che possa continuare l’ottimo lavoro del tecnico di Certaldo, che ha ridestato l’animo, la gioia e le emozioni nell’ambiente partenopeo con la vittoria dello Scudetto dopo un lasso temporale non indifferente.

Sono tanti i nomi passati sotto osservazione con il casting per la panchina del Napoli che si fa sempre più complicato: dalle piste estere come Luis Enrique o Rudi Garcia fino a quelle ‘casalinghe’ come Vincenzo Italiano (non più in lista dopo le parole di De Laurentiis e Commisso), Paulo Sousa o addirittura Roberto Mancini. Quest’ ultimo avrebbe voglia di tornare ad allenare un club dopo la Nazionale. Parole proprio dell’ex calciatore del Napoli e grande amico del ct, Dario Marcolin.

Marcolin è intervenuto in un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro:

“Il Napoli ancora non ha annunciato l’allenatore, evidentemente il presidente vuole essere sicuro della scelta che farà. Mancini al Napoli dopo la Nations League? Posso dire che Roberto ama la città, l’ambiente partenopeo, sarebbe in grado di raccogliere la sfida dopo il tricolore vinto da Luciano Spalletti sulla panchina azzurra“.

Marcolin ha poi aggiunto: “Se conosco un pochino Roberto, penso che dopo la Nazionale voglia allenare un club e riassaporare il sapore della quotidianità, gli manca moltissimo. Staremo a vedere, per me sarebbe uno degli allenatori ideali per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina dei partenopei. Nell’immaginario collettivo è tra gli allenatori italiani più vincenti con Ancelotti, Capello e gli altri, ci mettiamo anche Spalletti nella lista visto che ha vinto in due campionato sia in Russia che in Italia”.