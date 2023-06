RAI SPORT: “Il Napoli prende il via: le ultime notizie sul mercato e allenatore”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, discute i possibili movimenti sul mercato del Napoli, il futuro della panchina azzurra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si muove sul mercato in attesa di un nuovo allenatore e Direttore Sportivo. Secondo Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, il club azzurro sta valutando diverse opzioni per rafforzare la propria difesa. Kim, uno dei titolari, sembra destinato a lasciare, con il Manchester United tra le squadre interessate.

Le strategie del Napoli per sostituire Kim includono l’acquisizione del difensore centrale Hancko del Feyenoord. Con una possibile offerta di venti milioni, il Napoli cerca di colmare la differenza tra gli importi offerti e richiesti. Tuttavia, la pista Kiwior non sembra concretizzarsi per motivi economici.

In merito alla panchina azzurra, Venerato conferma che il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha avuto colloqui positivi con Sousa e Garcia. Altre opzioni considerate includono Fonseca e Galtier, ma quest’ultimo aspetta un accordo sulla rescissione con il club parigino. Venerato anticipa possibili sviluppi entro il 20 giugno.

“C’è una fonte che riguarda le notizie, e poi ci sono le voci. La certezza è che De Laurentiis ha avuto colloqui, certamente positivi, con Sousa e Garcia. Ci sono stati discorsi con Fonseca e Galtier. Nagelsamnn e Luis Enrique non nutrono particolare interesse e convinzione per la panchina azzurra, così come Thiago Motta ha delle riserve sul progetto. Si è parlato di Mancini, ma Gravina ha escluso ogni possibilità di vedere l’attuale c.t. alle pendici del Vesuvio. Il resto fa parte di quelle voci di mercato poc’anzi menzionate.

Il presidente azzurro si è cautelato, ha bloccato Garcia e Paulo Sousa i n attesa di eventuali sviluppi su Galtier, che attende un accordo sulla rescissione con il club parigino. A tal motivo attendo sviluppi entro il 20 giugno. Difatti, sarà una questione che dovrà concludersi entro venerdì anche in virtù della clausola che vige sull’allenatore della Salernitana, che De Laurentiis preferirebbe non pagare se non tramite trasferimenti di calciatori. L’accordo con il tecnico portoghese prevede un biennale da due milioni e mezzo, con l’inserimento di una clausola, su richiesta del coach stesso, pari a quattro milioni.

Se la questione allenatore non si risolverà entro pochi giorni allora gatta ci cova… Marco Rose? È un nome che non mi è mai arrivato, anche se con De Laurentiis non escluderei nulla. Ciononostante, non è un profilo che credo possa interessare il presidente”

Commento sulle parole di Bargiggia riguardo al futuro allenatore azzurro (“Qualcuno che non ha nulla da perdere perché già perdente, ci andrà” n.d.r)?

“Non commento mai le opinioni degli altri. Ciò che posso dire è che giudicherò il prossimo tecnico solo nel momento in cui arriverà. È certo che, tra gli allenatori di primissima fascia, c’è un certo timore di non riuscire a ripetere il successo del recente passato. Si sondano profili di minore spessore, ma non certo di minore capacità. La carriera di Sousa, infatti, è di tutto rispetto.

Il suo primo anno a Firenze poté quasi eguagliare la bellezza del Napoli di Sarri, potendo anche vantare una stagione ottimale sinora a Salerno. Garcia ha sempre garantito un gioco intelligente, e tatticamente valido. Anche Fonseca ha fatto bene, Soprattutto in Ucraina”

Osimhen, attaccante del Napoli, potrebbe veder positivamente l’arrivo di Galtier, con cui ha un rapporto stretto. La scelta finale, tuttavia, sarà di De Laurentiis, che intende decidere in piena autonomia il futuro della panchina azzurra.

Infine, riguardo la mancata promozione del Bari, un altro club della famiglia De Laurentiis, Venerato assicura che non influenzerà i piani del Napoli. Se il Bari dovesse salire in Serie A, il club pugliese sarebbe ceduto.