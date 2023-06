De Maggio, un nuovo (super) suggerimento di mercato: “Napoli, ti consiglio questo portiere”

Mercato Napoli, Valter De Maggio ha avanzato la candidatura di un giovane portiere per il futuro della porta azzurra.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è sempre attivo sul mercato alla ricerca di nuove pedine da inserire in rosa e alzare qualitativamente il livello della squadra. Si guarda in tutti i reparti, con particolare attenzione alla porta azzurra. Tra i giocatori decisivi in questa stagione in cui il Napoli ha finalmente riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, c’è anche Alex Meret. Il friulano ha salvato il club azzurro varie volte con parate spettacolari di cui si ricordano ad esempio quella a Milano contro il Milan, al Maradona contro la Juve e anche quella di Lecce. Ma il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato anche per quanto riguarda il capitolo portieri, alla ricerca di una figura che possa affiancare Meret la prossima stagione: un nuovo suggerimento per la retrovia azzurra arriva direttamente dal giornalista Valter De Maggio.

Mercato Napoli, il nuovo suggerimento arriva direttamente da De Maggio

Valter De Maggio ha suscitato l’attenzione del Napoli con un nuovo super suggerimento di mercato. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della squadra azzurra, ha espresso il suo entusiasmo per un nuovo portiere durante il programma Radio Goal:

“Devo dire che il mio amico Vigliotti stravede per Carnesecchi, ma c’è un altro portiere che mi fa letteralmente impazzire e vorrei vederlo giocare nel Napoli nelle prossime stagioni. Uno di quei giocatori di cui si parla poco, ma ha grandi doti tecniche e tutto per diventare uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo, tra i pali”.

De Maggio ha aggiunto: “Il mio è un amore sportivo, calcistico, mi piace da impazzire Elia Caprile del Bari, lo vedrei benissimo a difendere la porta azzurra del futuro. E’ un talento straordinario, di cui mi disse un gran bene anche un suo vecchio dirigente, prima che approdasse nel club pugliese. Ha qualità tecniche incredibile, mi ha letteralmente fatto innamorare. Mi piacerebbe tantissimo vederlo in magli azzurra a partire dalle prossime stagioni”. Ha concluso il noto giornalista.

Ricordiamo che il Napoli, come riportato qualche giorno fa dal Corriere dello Sport, potrebbe non riscattare Pierluigi Gollini, portiere in prestito agli azzurri dall’Atalanta per via di una richiesta troppo alta da parte della Dea (ben 7 milioni), motivo che indurrebbe il Napoli a fare un tentativo per Elia Caprile, visto anche dallo stesso De Maggio come il calciatore giusto da affiancare a Meret la prossima stagione. L’estremo difensore del Bari sta facendo una stagione davvero importante.