L’Atalanta spara alto per il riscatto di Gollini: il Napoli punta il sostituto

Il Napoli potrebbe non riscattare Pierluigi Gollini. Individuato già il possibile sostituto da affiancare a Meret.

Il Napoli sta guardando al futuro e pianifica le mosse per la prossima stagione. Il club azzurro sembra intenzionato a riscattare il portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta, se non fosse per la cifra ‘sconsiderata’ richiesta dalla Dea. Dopo le buone prestazioni nelle partite in cui è stato schierato da Spalletti come contro l’Atalanta e la Fiorentina, la prova positiva anche nella sfida contro il Monza, in cui è stato incolpevole sui gol subiti e ha effettuato parate importanti, Gollini ha convinto la società partenopea. Ma la stessa società non è invece convinta dal prezzo richiesto dall’Atalanta.

Motivo per cui, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe non riscattare Pierluigi Gollini: “L’Atalanta chiede ben 7 milioni per cedere Gollini al Napoli, una cifra considerata troppo alta dagli azzurri”, riferisce il noto quotidiano sportivo.

Gollini costa troppo, individuato dal Napoli il sostituto

La cifra richiesta dall’Atalanta è ritenuta sconsiderata, motivo per cui il Napoli potrebbe subito puntare sul sostituto: Elia Caprile.

“Per questo motivo, in attesa di capire se da Bergamo arriva un ribasso, il Napoli avrebbe individuato in Elia Caprile il calciatore giusto da affiancare a Meret la prossima stagione. L’estremo difensore del Bari sta facendo una stagione davvero importante”, si legge.

Caprile, attualmente, è impegnato nella finale playoff con il Bari. Ma le sue prestazioni hanno già fatto intendere un possibile e ipotetico salto in Serie A. Il tutto dimostrato anche dalle parole dell’agente di Caprile:

“Caprile ha avuto un ottimo impatto con la categoria e ha fatto vedere cose importanti. Secondo me ha dimostrato di potersela giocare anche in Serie A. Caprile ha un suo modo di stare in porta, è molto attento e spavaldo, ha grande personalità. Spero che continui a dimostrarlo anche nelle prossime partite, fondamentali per provare a raggiungere un sogno”.