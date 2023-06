Scudetto Napoli: cifra da CAPOGIRO tra festeggiamenti al Maradona e montaggio schermi in città

Il direttore de Il Mattino, Luigi Roano, ha svelato i dettagli sul costo della festa Scudetto tra iniziative al Maradona e schermi a Napoli.

La festa Scudetto del Napoli, che ha segnato la fine di una lunga attesa di 33 anni, ha avuto un costo considerevole, con il contributo finanziario anche della Regione Campania. Tutto è cominciato già con cinque giornate d’anticipo sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena, che ha visto esplodere di gioia tutta Napoli e i napoletani che hanno dato adito alla più disparata fantasia in una serie di iniziative per festeggiare i Campioni d’Italia.

La festa ufficiale c’è stata il 4 giugno allo stadio Diego Armando Maradona con uno spettacolo senza precedenti che ha visto la partecipazione dei tifosi dentro allo stadio con conseguente show condotto da Stefano De Martino e tanti ospiti in diretta Rai, ma anche migliaia di persone per le strade che seguivano la partita nei vari maxischermi piazzati in città. Ma quanto è costato il tutto?

Scudetto Napoli, costi da capogiro tra festa al Maradona e maxischermi in città

Secondo le dichiarazioni di Luigi Roano, direttore de Il Mattino, è emerso che il costo totale dell’evento è stato di almeno un milione e 850mila euro. La Regione Campania ha versato un milione di euro per i festeggiamenti al Maradona, dopo la consegna della coppa. Il Comune e la Città Metropolitana hanno invece investito 850mila euro per il montaggio degli schermi nelle varie piazze della città.

Oltre alla questione finanziaria, l’attenzione è stata posta anche sullo stadio Maradona. Secondo Roano, lo stadio è di proprietà pubblica e l’amministrazione ha concesso un’apertura per il project financing privato dei lavori necessari.

“Il Maradona è uno stadio pubblico. L’amministrazione ha dato un’apertura per il project financing privato eventuale dei lavori: De Laurentiis dovrebbe presentare un progetto con le dovute coperture finanziarie. Tuttavia la questione Europei è importante ed apre un problema: c’è la pista d’atletica, mentre gli stadi dovrebbe essere adibiti solamente al calcio”.