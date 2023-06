Fedele: “Festa Scudetto più commerciale che popolare. Infastidito da…

Enrico Fedele ritiene che la Festa Scudetto è più commerciale che popolare: poi aggiunge che è rimasto infastidito da una cosa

“Una serata più televisiva che popolare, e l’audio non era dei migliori”. Enrico Fedele, manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente sportivo che per anni ha lavorato nel calcio professionistico, ha parlato della Festa Scudetto ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’, programma di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa azzurra in onda sulle frequenze di Radio Marte. Fedele ha apprezzato il comportamento molto disciplinato dei tifosi napoletani ma ha criticato alcuni aspetti.

Per Fedele la Festa Scudetto è stata più commerciale che popolare

L’ex dirigente del Napoli ha poi proseguito: “E’ stato un fatto più commerciale e, soprattutto, poco popolare: questo mi ha infastidito, ma la cosa importante è che non ci siano stati chissà quali incidenti. Mi aspettavo qualcosa di diverso, invece è sembrata una festa in teatro davanti a cinquantamila persone. E’ stata disciplinata, questo sì: è la cosa più importante, perché non ci sono state teste calde a rovinare la festa. Accontentiamoci. Stefano De Martino poteva fare di più? Ha dato spazio a tanti attori, non poteva fare il protagonista: doveva limitarsi a condurre”.