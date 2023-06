Kim: addio imminente, ma come fai a rinunciare a questo affetto? Video esclusivo

Calciomercato Napoli – Kim min-Jae verso la Premier League, piace al Manchester United ma è l’idolo dei tifosi napoletani.

Il Napoli ha festeggiato lo scudetto allo stadio Maradona, battendo anche la Sampdoria con gol di Osimhen e Simeone. In campo non c’era Kim a causa di una squalifica, ma il difensore sud coreano ha partecipato comunque alla festa, nonostante ci siano tantissime voci di un addio praticamente imminente.

Oramai da giorni tutti i quotidiani italiani, ma non quelli inglesi, parlano con insistenza di un passaggio di Kim al Manchester United. Sessanta milioni di euro è la cifra che i Reds pare siano pronti ad investire.

Kim osannato dai tifosi del Napoli

Ma Kim a Napoli è diventato un punto di riferimento non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come beniamino del pubblico.

Durante la stagione ogni intervento di Kim è stato sottolineato con il coro: “Kim, Kim, Kim” scandito dai tifosi del Napoli, presenti sia al Maradona che in trasferta. Il difensore sudcoreano è un vero uragano, capace di pulire quasi tutti i palloni, con precisione ed eleganza. Ma capace anche di avanzare in contropiede per dare una mano in attacco.

Kim è l’idolo dei tifosi ed il coro a lui dedicato è stato scandito anche quando è stato chiamato da Decibel Bellini per la premiazione. Lo stesso coro intonato anche dai tifosi presenti in piazza a Napoli davanti al maxi schermo. Insomma un affetto enorme per Kim, che potrebbe diventare determinante per la scelta del difensore, visto che la sua volontà sarà fondamentale.