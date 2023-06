Lozano che emozione: la foto con la moglie rivela amore puro

Calcio Napoli tutte le notizie – Hirving Lozano durante la festa scudetto del Napoli allo stadio Maradona, si è stretto alla moglie in preda alle emozioni.

Chissà cosa sarà passato nella testa di Hirving Lozano dopo aver ricevuto la coppa e la medaglia di campioni d’Italia nella stagione 2022/23. Forse quell’infortunio con il Messico in Golden Cup che gli ha fatto rischiare la carriera, oltre che un occhio.

Forse i tanti sacrifici di dover vivere lontano da casa e quelli fatti per raggiungere un grande obiettivo. Perché vincere uno scudetto a Napoli non è di certo una cosa semplice, un’impresa che mancava da 33 anni e che Lozano ha sfiorato anche in altri casi, senza riuscirci.

Festa scudetto Napoli: l’abbraccio di Lozano con la moglie

Un affetto immenso quello tra Lozano e la moglie, Ana Obregon è stato il grande amore del messicano e da quando sono insieme non si sono mai lasciati. Il loro amore è intenso e vivono in simbiosi. L’attaccante del Napoli ha raccontato più volte di come la presenza della moglie lo abbia aiutato nei momenti difficili quando è arrivato in Campania, durante il periodo di adattamento. Come sia stata fondamentale la presenza di Ana durante il periodo dell’infortunio.

Ecco perché l’abbraccio di Lozano con la moglie Ana, durato almeno cinque minuti, è un’immagine simbolo della festa scudetto del Napoli. Perché mette in risalto le emozioni di un uomo, la sua genuinità, fondamentale per il gruppo azzurro.