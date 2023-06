Montervino: “Allenatore Napoli? Mi aspetto un colpo di teatro di De Laurentiis”

Francesco Montervino ritiene che, a proposito dell’allenatore del Napoli, si aspetta un colpo di teatro di De Laurentiis

Francesco Montervino ha espresso il suo pensiero sul prossimo allenatore del Napoli nel corso di Radio Goal, sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Zidane, Luis Enrique o Conceicao? Credo che il profilo più affine alla società, quello che piace di più è quello di Vincenzo Italiano. Non credo ai nomi di Klopp e Zidane, non sono accostabili alla società di Aurelio De Laurentiis. Mi aspetto un colpo di teatro del presidente, magari un nome che non è ancora uscito fuori”.

Montervino non ha mai creduto ai nomi di Klopp e Zidane per la panchina del Napoli

Francesco Montervino ha poi parlato di altri aspetti nel corso del suo intervento in radio, soffermandosi sugli atleti che sono i più gettonati sul mercato: “Kim e Osimhen? Penso che il sudcoreano sia ormai già andato via. Sul difensore pende una clausola risolutiva, il Napoli non può purtroppo tenerlo. Per quello che concerne il nigeriano, invece, credo che arriveranno offerte da capogiro che sarà quasi impossibile rifiutare. Il Napoli deve prepararsi al suo futuro anche senza due tra i suoi calciatori più importanti e rappresentativi”.