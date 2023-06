Varriale: “Panchina Napoli un rebus, girano alcuni nomi spiazzanti”

Il Napoli è alla ricerca dell’allenatore che prenderà il posto di Spalletti. A dire la sua anche il giornalista Enrico Varriale.

Dubbi ed incertezze sul prossimo allenatore del Napoli che continuerà lo splendido lavoro di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio. Tanti i nomi che si stanno susseguendo, a partire dalle piste estere come Rudi Garcia e Luis Enrique, fino a quelle ‘casalinghe’ come Italiano (pista abbandonato dopo le parole di Commisso) o addirittura Paulo Sousa, allenatore della Salernitana. A commentare l’attuale casting è stato anche il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, programma di Radio Marte.

“La panchina del Napoli è un rebus e, secondo me, ci si è precipitati troppo a dare per fatti i vari Gasperini e Italiano. Alcuni nomi che girano sono spiazzanti: penso a Sousa, un profilo al quale mai avrei pensato, anche alla luce delle indicazioni di De Laurentiis, che diceva di volere qualcuno senza contratto e che utilizzasse il 4-3-3, senza contare l’esperienza internazionale. Sousa non è certo Luis Enrique: una scelta a sorpresa, ma io mi fido molto del presidente, che solitamente non sbaglia”.

Varriale ha poi aggiunto: “Se davvero è scattata la scintilla tra i due in fase di colloquio, c’è da stare tranquilli, considerando che De Laurentiis ha dimostrato di sapere mettere gli uomini giusti al posto giusto. Mazzarri è stato il primo ad aver portato il Napoli ad una dimensione internazionale, ma quando arrivò a Napoli non era uno dei nomi più in voga. De Laurentiis sbaglia raramente, lo ripeto: fidiamoci di lui. Questa settimana potrebbe essere decisiva per trovare il prossimo allenatore della squadra azzurra”