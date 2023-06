Ridicolo casting allenatore Napoli, Cesarano avverte De Laurentiis: “Sta facendo ridere lItalia”

Rino Cesarano critica la selezione del nuovo allenatore del Napoli da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo lui, la scelta di Paulo Sousa non rappresenta un’opzione ideale e rischia di diventare motivo di riso per tutto il calcio italiano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La scelta di un nuovo allenatore per il Napoli continua a far discutere, soprattutto con l’ultima voce che vede Paulo Sousa come possibile candidato per la panchina partenopea. Rino Cesarano, giornalista campano e storica firma del ‘Corriere dello Sport‘, ha espresso la sua preoccupazione in merito alla questione durante un’intervista a Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21.

Cesarano ha criticato il processo di selezione del nuovo allenatore da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, definendolo “ridicolo” e “divertente per tutta l’Italia”. Secondo il giornalista, De Laurentiis dovrebbe essere più credibile a livello europeo e non parlare di una lista di quaranta possibili allenatori per il club.

“Paulo Sousa un azzardo per il Napoli? Ha girato il mondo, ma ha fatto poche coppe. Ha sbagliato delle scelte: Cina, Brasile… Non sarebbe la scelta ideale, secondo il mio modesto parere.” ha detto Cesarano, ricordando che Sousa, nonostante la sua esperienza internazionale, potrebbe non essere la scelta giusta per il Napoli.

Cesarano ha anche ricordato come, a suo tempo, si era opposto all’idea di affidare la squadra a Maurizio Sarri, ma che in seguito si era ricreduto.

La speranza è che De Laurentiis non renda questo processo di selezione un “gioco” o qualcosa di ridicolo, che potrebbe danneggiare la reputazione del club non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.