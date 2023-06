Manchester United-Kim salta tutto? arrivano aggiornamenti da Carlo Alvino

Carlo Alvino chiarisce le ultime voci sul possibile trasferimento di Kim al Manchester United e offre il suo punto di vista sull’allenatore del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il mondo del calcio è sempre pieno di sorprese, soprattutto quando si tratta di trasferimenti di giocatori. Ultimamente, il nome di Kim è stato fortemente associato a un possibile trasferimento al Manchester United. Tuttavia, recenti sviluppi sembrano indicare un possibile cambiamento di rotta.

Le notizie del coinvolgimento del Manchester United con Axel Disasi, difensore del Monaco, hanno sollevato dubbi sul futuro di Kim. Secondo L’Equipe, fonte autorevole francese, un accordo tra i Red Devils e il Monaco sarebbe molto vicino alla conclusione.

In questo scenario di incertezza, il noto giornalista Carlo Alvino, in un’intervista con Kiss Kiss, ha offerto un punto di vista prudente. “L’affare è saltato? Non dobbiamo andare dietro tutte queste voci. Occorre aspettare e valutare quanto accadrà. Lo ricordiamo, su Kim pende una clausola risolutiva. Vedremo se verrà esercitata o meno nella prima metà di luglio“. Ha consigliato Alvino, sottolineando l’importanza della clausola risolutiva pendente su Kim.

L’attenzione si è poi spostata sul Napoli, e Alvino ha affrontato la questione dell’allenatore. “Garcia è nella lunga lista (di 40 nomi) del presidente De Laurentiis,” ha rivelato, gettando luce sulla continua ricerca di un nuovo leader sulla panchina del Napoli.