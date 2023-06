CorrSport: Napoli, nuovo allenatore, tre nomi in pole, ADL userà il Decreto Crescita

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Paulo Sousa, Christophe Galtier e Rudi Garcia sono i principali candidati, con il Decreto Crescita che potrebbe influenzare la decisione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli è in piena fase di transizione dopo la partenza dell’allenatore Luciano Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tre nomi emergono come possibili candidati: Paulo Sousa, Christophe Galtier e Rudi Garcia. Un elemento chiave nella decisione sarà il Decreto Crescita, una legge che offre sgravi fiscali sul loro ingaggio.

I Candidati per la Panchina del Napoli

Paulo Sousa, attualmente alla guida della Salernitana, è uno dei nomi in lizza per la panchina del Napoli. Tuttavia, la sua posizione è complicata dalla penale da 1,8 milioni di euro che dovrebbe essere pagata per liberarsi dal contratto con la Salernitana, che scade nel 2025.

Christophe Galtier, un vecchio obiettivo di De Laurentiis, è un altro candidato. L’allenatore francese è attualmente sotto contratto con il Paris-Saint Germain, ma è in trattative per una buonuscita, che si stima possa raggiungere una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Rudi Garcia, infine, è il terzo nome in lizza per la panchina del Napoli. Come Sousa e Galtier, anche Garcia potrebbe beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.

Il Ruolo del Decreto Crescita

Il Decreto Crescita, una legge che offre sgravi fiscali per gli ingaggi dei calciatori, potrebbe avere un ruolo chiave nella decisione del Napoli. Questo potrebbe rendere più attraente l’ingaggio di Sousa, Galtier o Garcia, riducendo il costo per il club.

L’attesa dei tifosi del Napoli

La scelta del nuovo allenatore del Napoli è un momento cruciale per il club. Con il Decreto Crescita che potrebbe influenzare la decisione, i tifosi del Napoli attendono con ansia di sapere chi guiderà la squadra nella prossima stagione.