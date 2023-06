Pedullà: Fine dei rapporti Sousa-Salernitana. Giuntoli vuole la Juventus

Alfredo Pedullà parla del rapporto tra Paulo Sousa e la Salernitana, il futuro al Napoli, e la questione Giuntoli alla Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. I rapporti tra Paulo Sousa e la Salernitana sono finiti, secondo il noto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà. Il futuro di Sousa potrebbe essere al Napoli, mentre la Salernitana già ricerca un nuovo tecnico. Allo stesso tempo, Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, spinge per unirsi alla Juventus.

Pedullà: Napoli-Paulo Sousa, la situazione

Pedullà, intervistato durante il programma “SportItalia Mercato“, ha sottolineato come la rottura tra Sousa e la Salernitana sia inevitabile, indipendentemente dalla clausola risolutiva dell’allenatore portoghese. “Sousa interessa al Napoli, ma ci sono altri nomi forti, come Galtier“, ha detto. “La Salernitana sta già considerando un nuovo allenatore, con Farioli, Pirlo e Gattuso tra i possibili sostituti.”

Giuntoli-Juventus che succede?

Le questioni relative al futuro di Giuntoli al Napoli sono ancora incerte. Pedullà riferisce: “L’interesse della Juventus per Giuntoli è forte. L’intenzione del dirigente è quella di lasciare il Napoli per unirsi alla Vecchia Signora“. Sebbene De Laurentiis, presidente del Napoli, non sia propenso a lasciare andare facilmente il suo DS, Pedullà ritiene che le prossime settimane potrebbero portare a sviluppi importanti.

“Il Napoli è concentrato sulla scelta del nuovo allenatore, e Giuntoli non potrebbe iniziare a lavorare prima di luglio“, ha aggiunto Pedullà. “Crediamo che le prossime due-tre settimane vadano seguite con attenzione. Giuntoli potrebbe non essere liberato fino alla scadenza del contratto. Non ci saranno trattative tra i due club, ma la situazione è da seguire attentamente“.

Nel frattempo, il futuro della Salernitana è ancora in bilico. Con la partenza di Sousa quasi certa, l’attenzione si sposta verso il nuovo tecnico e la futura stagione.