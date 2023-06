Nuovo allenatore Napoli, Fonseca rompe il silenzio: «A Lille sto bene, resto qui»

Il Napoli continua la ricerca del nuovo allenatore. Fonseca ha rifiutato l’offerta, ma la lista di candidati rimane lunga e variegata.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli continua la sua ricerca per un nuovo allenatore dopo la partenza di Luciano Spalletti. La lista di candidati sembrava lunga e variegata, ma due nomi importanti si sono già autoesclusi: Paulo Fonseca e Paulo Sousa.

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e uno dei nomi più accostati alla panchina azzurra, ha annunciato che rimarrà a Lille. Durante l’ultima conferenza stampa, Fonseca ha espresso la sua felicità nel vivere in Francia e ha elogiato la squadra, i tifosi e la città. “Mi trovo benissimo qui a Lille. La gente è molto gentile con me. Amo il campionato, amo la mentalità della nostra squadra, amo i tifosi, amo tutti qui. È impossibile per me non essere felice“, ha detto Fonseca. L’allenatore portoghese ha anche parlato dell’importanza di giocare in una competizione europea e delle sfide che ciò comporta.

Anche Paulo Sousa ha rifiutato l’offerta di Aurelio De Laurentiis di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico portoghese ha ammesso di voler restare alla Salernitana e di voler continuare il proprio percorso con il club granata. Questa decisione rappresenta un altro colpo per De Laurentiis, che sta cercando di trovare il sostituto ideale per Spalletti.

Nonostante queste due rinunce, la lista di candidati per la panchina del Napoli rimane lunga. La scelta del nuovo allenatore del Napoli sarà cruciale per la prossima stagione. Il club azzurro ha bisogno di un tecnico capace di mantenere il sistema di gioco 4-3-3 e di utilizzare linee alte in difesa e attacco. Inoltre, il nuovo allenatore dovrà essere in grado di gestire le sfide che comporta la partecipazione a diverse competizioni nel corso della stagione.